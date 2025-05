Drapsdømt 68-åring frikjent etter 38 år i fengsel

Sullivan har sittet nesten fire tiår i fengsel for drapet på 21 år gamle Diane Sindall i Bebington like ved Liverpool i England i 1986. Året etter ble han dømt for å ha drept Sindall.

68-åringen la hånden over munnen og virket følelsesladet da dommeren beordret domfellelsen hans opphevet etter flere års forsøk på å renvaske hans navn. Sullivan er den som har sittet lengst i fengsel for en urettmessig domfellelse i Storbritannia, sa advokat Sarah Myatt utenfor retten.

Ikke sint og bitter

Selv fulgte Sullivan rettsmøtet på videolink fra Wakefield-fengselet i Nord-England. Han sa i en uttalelse at han ikke er bitter, og at han mest av alt ser fram til å møte sine kjære igjen.

– Så sant Gud er mitt vitne, sies det at sannheten skal sette deg fri. Det er leit at det ikke oppgis et tidsperspektiv mens vi beveger oss mot å rette opp uretten som er begått mot meg. Jeg er ikke sint, jeg er ikke bitter, skriver Sullivan i en uttalelse som Myatt leste opp utenfor The Royal Courts of Justice i London.

Britain Wrongful Murder Conviction Advokat Sarah Myatt møtte pressen utenfor The Royal Courts of Justice i London tirsdag. Samme dag ble det klart at 68 år gamle Peter Sullivan er frikjent for et drap han har sonet 38 år for. (Ben Whitley/AP)

Diane Sindall var forlovet og jobbet som blomsterhandler i tillegg til bartender på deltid da hun en fredagskveld i august 1986 kjørte hjem fra jobb, men gikk tom for bensin.

Ifølge politiet ble hun sist sett gående langs veien etter midnatt. Tolv timer senere ble hun funnet i en bakgate. Det var også tegn på at hun var blitt utsatt for seksuelt overgrep.

DNA fra en annen

DNA-spor på liket har ikke kunnet undersøkes før inntil nylig, og en undersøkelse i 2024 viste at det ikke var Sullivans DNA som var funnet, forteller forsvarsadvokat James Pitter.

– Aktoratet hevder at det var én person. Det var én person som gjennomførte seksuelt overgrep mot offeret. Bevisene viser nå at den personen ikke var tiltalte, sier Pitter.

Aktor Duncan Atkinson hadde ingen innsigelser til anken og sa at dersom de hadde hatt tilgang på DNA-bevisene på tidspunktet for etterforskningen, er det utenkelig at de ville ha tatt ut tiltale mot Sullivan.

Gjenopptakelseskommisjonen avslo å henvise drapssaken til en ankedomstol i 2008, og i 2019 avviste ankedomstolen anken hans. Da de nye DNA-bevisene ble tilgjengelige, valgte imidlertid kommisjonen å gjenåpne saken.

