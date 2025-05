USA og Kina setter store deler av tollen på pause

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er enige om en pause på 90 dager. Begge parter setter ned tollsatsene med 115 prosentpoeng, sier USAs finansminister Scott Bessent.

Han møtte pressen etter to dager med handelssamtaler med Kina i Genève.

USAs toll på kinesiske varer er dermed på 30 prosent, mens Kinas toll på amerikanske varer er på 10 prosent, ifølge Bloomberg.

Det var gjensidig respekt og forståelse mellom partene, sier USAs handelsutsending Jamieson Greer om Genève-møtet.

– Vi har fått til et godt resultat for både USA og Kina, sier Greer.

– Et godt møte

USAs president Donald Trump utløste tidligere i år en handelskrig mellom de to økonomiske tungvekterne da han kom med flere tollutspill og endte med å legge 145 prosent i samlet toll på import fra Kina.

Kineserne svarte med 125 prosent toll på amerikanske varer.

Ingen av partene ønsker en handelsblokade, sier Bessent.

Han sier også at det var et svært godt møte, og at begge parter representerte sine nasjonale interesser på en god måte.

Aksjene stiger

– Vi tror det er en mulighet for handelsavtaler som skaper balanse i handelsunderskuddet, sier Bessent.

Landene skal opprette en fremgangsmåte for å kunne fortsette samtalene om handel og økonomi, opplyses det.

I Kina styrker børsene seg. I Hongkong steg Hang Seng-indeksen hele 3 prosent etter nyheten om tollpausen, mens CSI 300-indeksen, som dekker de største selskapene på børsene i Shanghai og Shenzhen, stengte opp 1,8 prosent. Shanghai Composite-indeksen steg 0,8 prosent.

Også europeiske aksjer stiger etter nyheten. Den europeiske indeksen Stoxx 600 var opp 1,1 prosent mandag morgen.

Her hjemme steg Oslo Børs 1,2 prosent kort tid etter åpning. I London er FTSE 100 opp 0,7 rundt klokken 9.25, mens tyske Dax i Frankfurt er opp 1,5. Børsen i Stockholm er opp 1,7 prosent.

Samtidig styrker dollaren seg mot euro og yen.

Les også: Kalle Moene svarer: Tolv spørsmål om toll

Les også: Trump sier USA opprettholder 10 prosent toll også etter at handelsavtaler er inngått