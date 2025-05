Trump forsvarer Qatars luksusflygave

Amerikanske medier har omtalt flyet – en Boeing 747–8 – som et flygende palass. Det kan være den dyreste gaven en amerikansk president noensinne har tatt imot, melder ABC News.

– Så det faktum at forsvarsdepartementet får en gave, gratis, i form av et 747-fly som en midlertidig erstatning for det 40 år gamle Air Force One, i en svært offentlig og transparent transaksjon, uroer de korrupte demokratene så mye at de insisterer på at vi betaler gode penger for flyet, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Gaven skulle etter planen blitt kunngjort når Trump besøker Qatar denne uken.

Flyet qatarerne tilbyr Trump, er over ti år gammelt og må oppgraderes med flere sikkerhetstiltak før det kan brukes som presidentfly. Det er ventet at det gis til stiftelsen for Trumps presidentbibliotek når han flytter ut av Det hvite hus, opplyser to tjenestemenn til New York Times. Det kan i så fall bety at Trump får mulighet til bruke flyet også etter at han er ferdig som president, ifølge avisen.

USAs grunnlov forbyr offentlige tjenestemenn å motta gaver fra «noen konge, fyrste eller fremmed makt», men Det hvite hus mener gaven er lovlig og ikke en bestikkelse, fordi den ikke gis i bytte med noen gjenytelse.

