Trump: – Forholdet med Kina er veldig bra

Uttalelsen kommer i kjølvannet av tollreduksjonen de to landene imellom. Selv om Trump hevder forholdet er tilbake til normalen, er det fortsatt et skille i tollsatsene mot hverandre.

USAs toll på kinesiske varer er på 30 prosent, andre veien er den på 10 prosent.

Ifølge den amerikanske presidenten dekker ikke den 90 dager lange tollpausen biler, stål og legemidler.

Sistnevnte hevder han i en uttalelse mandag at skal bli mye billigere for amerikanere etter at han har signert en presidentordre som instruerer legemiddelselskaper om å selge medisiner til samme prisen som den laveste i et annet land.

Trump truet også med økte tollsatser til land som ikke følger USAs linje i legemiddelpolitikken.

Samtidig uttalte han at EU var mye verre i forhandlingene enn Kina.