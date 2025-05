Sultmonitor: Nesten en halv million kan sulte i hjel på Gazastripen innen september

Analysen viser at 1,95 millioner mennesker – 93 prosent av Gazas befolkning – lever med svært høye nivåer av matmangel. For 244.000 er situasjonen «katastrofal», det høyeste av de fem nivåene IPC-ekspertene bruker til å måle matmangel.

IPCs prognoser er at hele 470.000 mennesker – 22 prosent av befolkningen – vil være i katastrofekategorien i slutten av september, og at mer enn en million vil være i kategori fire.

IPC (kort for Integrated Food Security Phase Classification) er et standardisert sett av verktøy som benyttes av FN og hjelpeorganisasjoner for å fastslå graden av matusikkerheten i et område.

Drastisk forverring

Forholdene er kraftig forverret siden den forrige IPC-analysen kom i oktober. Den gang var 133.000 mennesker regnet å være i kategori fem.

Siden den gang har en våpenhvile som sørget for at nødhjelp fikk komme inn på Gazastripen, blitt brutt av Israel. Israel gjenopptok så angrepene i Gaza og har sperret nødhjelpstilgangen. Siden 2. mars har ingenting sluppet inn.

– Det trengs umiddelbar handling for å redde liv og unngå ytterligere sult, ytterligere død og et fall ut i hungersnød, melder ekspertgruppen.

Hjelpeorganisasjoner raser

Mer enn 93 prosent av barna på Gaza, rundt 930.000, er utsatt for kritisk sultrisiko, påpeker Redd Barna.

Organisasjonen har de siste dager fått inn meldinger fra sine ansatte om at familier nord på Gazastripen har tydd til desperate tiltak som å spise dyrefôr, utgått mel og mel blandet med sand.

– Ingenting har fått komme inn i Gaza – ingen mat, vann, drivstoff eller medisiner – siden israelske myndigheter innførte en total beleiring 2. mars 2025, skriver Redd Barna i en pressemelding.

Folk sulter til desperasjon, samtidig som det står lastebiler med mat som råtner, på den andre siden av grensa, skriver organisasjonen. Videre påpeker den at matutdelingssentraler og FNs matvareprograms (WFP) utdelingssentre i Gaza har gått tomme for mat og er tvunget til å stanse driften.

– Folk ser familiemedlemmer og venner bli gradvis tynnere og svakere. På vår helseklinikk treffer vi mødre med flere måneder gamle babyer som ikke veier mer enn to kilo. Til sammenligning veier et nyfødt barn vanligvis mellom tre og fire kilo, sier utenlandssjef Gudrun Bertinussen i Care Norge.

Israelsk plan kritiseres

Israelske myndigheter hevder at det ikke er noen sultkrise på Gazastripen, at det er sluppet til nok nødhjelp til å fôre befolkningen og at de vil forhindre at forsyninger blir tatt av Hamas.

Israel la 5. mai, samme dag som landets sikkerhetsråd godkjente en erobring av Gazastripen og permanent militært nærvær der, fram en plan som ifølge landets regjering skal sikre nødhjelpstilgang.

Distribusjonen av nødhjelp overlates til private aktører under kontroll av Israel og USA, heter det i planen. IPC slår fast at planen «regnes som høyst utilstrekkelig for å møte befolkningens livsviktige behov».

– De foreslåtte distribusjonsmekanismene vil trolig skape betydelige barrierer for tilgangen til store deler av befolkningen, skriver ekspertgruppa.

IPC-analysene lages med bidrag fra FN-organer og ikke-statlige organisasjoner.

Fem klassifiseringsnivåer

IPC sorterer matmangel etter fem nivåer, der de tre siste medfører at hastetiltak anbefales.

Nivå én (minimal) innebærer at mattilgangen stort sett er tilstrekkelig og stabil, mens nivå to (presset) er i grenseland. Nivå tre betegnes som krise, og innebærer at det er «stort press og kritisk matmangel, med høy grad av underernæring og tiltakende bortfall av ressurser».

Nivå fire (nødsituasjon) innebærer alvorlig matmangel, overdødelighet og svært høy og tiltakende grad av underernæring, mens nivå fem beskrives som hungersnød.

– Ekstrem sosial uro med fullstendig manglende tilgang på mat og/eller andre grunnleggende ressurser, der massesult, død og fordriving er åpenbart, heter det i IPCs definisjon.