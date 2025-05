Starmer strammer inn britisk innvandringspolitikk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Keir Starmer har lovet å oppgradere immigrasjonssystemet, og sier han vil «skape et system som er kontrollert, selektivt og rettferdig, melder BBC.

Ett av forslagene er å skjerpe språkkravet for alle som søker om visum til landet, inkludert voksne personer som søkeren har ansvar for. I tillegg må migranter vente i ti år før de kan søke om permanent opphold og fulle rettigheter i velferdssystemet. I dag får man dette automatisk etter å ha bodd i landet i fem år.

Starmer og hans Labour-regjering er blant annet under press fra det høyrepopulistiske og innvandringsfiendtlige partiet Reform UK, under ledelse av brexit-forkjemper Nigel Farage, skriver Reuters.

Strengere krav

I helgen varslet innenriksminister Yvette Cooper strengere krav for arbeidsvisum og et forbud mot at omsorgssektoren kan rekruttere fra utlandet.

– Alle deler av immigrasjonssystemet skal oppdateres, inkludert det som gjelder, arbeid, familie og studier. Håndhevelsen bli strengere enn noen gang, og innvandringstallene kommer til å synke, sier Starmer.

The Telegraph skriver at Starmer også vil stramme inn loven som tillater domstolene å innvilge asyl med hjemmel i Den europeiske menneskerettskonvensjonen og begrense dommeres mulighet til å stanse deportasjoner.

Skyggeinnenriksminister: «En vits»

BBC har fått informasjon om at grunnleggende lovgivning på området må endres, noe som betyr at innstrammingene ikke vil tre i kraft før i neste parlamentsperiode i 2026.

Skyggeinnenriksminister Chris Philp fra De konservative sier det er «en vits» å hevde at Starmer er hard i klypa i innvandringsspørsmål. Phelps vil legge press på Parlamentet for å få vedtatt et tak på antall innvandrere.

