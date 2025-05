Derfor blir mange utenforstående ofre for gjengvold i Sverige

Det handler om at gjerningspersoner har utøvd vold mot slektninger av gjengmedlemmer, at de har angrepet feil personer, og at mennesker er blitt tilfeldig ofre for skytinger og eksplosjoner.

– Det er en konsekvens av at mange som utfører disse ugjerningene, ikke er en del av selve konflikten, sier August Knutsson, operativ koordinator hos svensk politi, til Sveriges Radios nyhetsmagasin Ekot.

– Mange gjerningspersoner er unge som påtar seg diverse oppdrag. De er ofte påvirket av narkotika, har lav lokalkunnskap og ingen kjennskap til individene. De får et oppdrag å utføre, noe som øker risikoen for feilskytinger og feilsprengninger, sier Knutsson.

Oversikten, som kommer fra politiet, viser at to tredeler av tilfellene der utenforstående er blitt rammet, skjedde i 2023. Fram til 29. april i år har én utenforstående blitt drept og fem skadet.

Les også: Ser til Norge for svar om integrering: – Enorme svakheter i Sverige (+)

Les også: Laveste drapstall på ti år i Sverige i fjor