Minst 17 drept i Gaza i morgentimene

Litt etter klokka 7 meldte Al Jazeera at minst 17 mennesker er drept. Nyhetskanalen viser til helsepersonell på Gazastripen.

Tidligere meldte nyhetsbyrået AFP at minst ti mennesker er drept, blant dem flere kvinner og barn, og at flere titall er såret. Nyhetsbyrået siterer sivilforsvaret på Gazastripen, og dødstallet omfatter kun de som ble drept i angrepet på skolebygningen.

Bygningen ligger i Jabalia nord i Gaza og huset over 200 fordrevne mennesker, mens moskeen ligger i sentrum av Nuseirat, sentralt i det palestinske området.

De israelske angrepene fortsetter til tross for at Hamas har lovet å løslate et amerikansk-israelsk gissel. Statsminister Benjamin Netanyahus kontor har meldt at Israel på ingen måte er forpliktet til å iverksette en våpenhvile i forbindelse med en slik løslatelse, kun en «trygg korridor» som vil gjøre det mulig å få gisselet ut av det krigsherjede området.