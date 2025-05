Hvite sørafrikanere på vei til flyktningstatus i USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gruppen, som er den første som benytter seg av ordningen Trump kunngjorde i februar, har chartret et fly og skal etter planen lande i Washington mandag morgen lokal tid, sier en talsperson for Sør-Afrikas samferdselsdepartement.

Det er familier og små barn blant de 49 personene i gruppen, som tilhører den hvite minoritetsgruppen afrikandere. De er i hovedsak etterfølgere etter nederlandske bosettere som innvandret til Sør-Afrika på 1600- og 1700-tallet.

I sin kunngjøring 7. februar anklaget Trump sørafrikanske myndigheter for å diskriminere afrikanderne. Myndighetene i landet sier det er fullstendig feil at denne gruppen er utsatt for forfølgelse.

Samtidig som USA har satt andre flyktningprogrammer på pause og mange må vente lenge på å få avklart sin status, har Trump-administrasjonen innført rask behandling av søknaden fra hvite sørafrikanere.

Det er ventet at gruppen som reiste fra Johannesburg søndag, blir tatt imot av en delegasjon fra amerikanske myndigheter når de lander i USA.

Les også: – Et utslag av Trumps omvendte identitetspolitikk

Les også: Fra lynolsniffende unggutt på Tøyen til Det ovale kontor (+)