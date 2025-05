Historisk PKK-vedtak: Oppløses etter lang kamp for kurdisk selvstyre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kurdistans arbeiderparti (PKK) har fullført sitt historiske oppdrag, heter det. Gruppen har i flere tiår kjempet for økt selvstyre i de kurdiskdominerte områdene av Tyrkia. Opprøret startet med krav om en egen kurdisk stat, men har siden blitt moderert til krav om kurdisk selvstyre.

Siden 1980-tallet har konflikten krevd titusener av liv.

PKKs leder Abdullah Öcalan, som har sittet fengslet i Tyrkia siden 1999, oppfordret i slutten av februar geriljaen til å legge ned våpnene og oppløse seg selv.

Krav om løslatelse

Mandagens kunngjøring ble offentliggjort av nyhetsbyrået Firat, som er tett knyttet til PKK.

PKK, som er terrorstemplet både i Tyrkia, EU og USA, har tidligere stilt flere krav for å oppløse gruppen, blant annet at Öcalan løslates og at regjeringsstyrkene slutter seg til våpenhvilen geriljaen kunngjorde 1. mars

Nå har det altså endt med at de legger ned. Beslutningen ble tatt på en kongress som ble holdt på to ulike steder i det kurdiskstyrte Nord-Irak fra 5.-7. mai, ifølge kunngjøringen. Det er her PKKs ledelse antas å oppholde seg.

PKK sier ifølge Firat at de tror kurdiske politiske partier kommer til å ta ansvar for å utvikle kurdisk demokrati og sikre dannelsen av en kurdisk, demokratisk stat.

Utålmodig

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa i slutten av mars at han begynte å bli utålmodig i påvente av at PKK fulgte opp Öcalans oppfordring.

– Vi forventer at organisasjonen oppløses uten ytterligere forsinkelser og at de helt og fullt legger ned våpnene, sa han da.

Ledelsen i irakiske Kurdistan har tidligere sagt at den støtter Öcalans oppfordring.

Også den norske regjeringen er blant dem som har vært positive til PKK-lederens erklæring, som kom etter at Öcalan har sittet fengslet i 26 år. Han var i sin tid med på å stifte gruppen i 1978.

Fakta om PKK

Det kurdiske arbeiderpartiet PKK ble grunnlagt i 1978.

Grep til våpen i 1984 og kjempet først for en uavhengig kurdisk stat. Har siden moderert kravet til økt selvstyre.

Konflikten har kostet titusenvis av menneskeliv.

PKKs leder Abdullah Öcalan har sittet fengslet siden 1999. De facto leder er Murat Karayilan.

Deltok aktivt i den syriske borgerkrigen, der den kurdiske YPG-militsen ble regnet som PKKs forlengede arm.

PKK samarbeider også tett med Det demokratiske unionspartiet (PYD) og deres YPG-milits i Syria, som inngår i SDF (Syrias demokratiske styrker). SDF var USAs viktigste allierte i kampen mot IS-krigere i Syria.

PKK og Tyrkia har siden utkjempet harde kamper på tyrkisk jord.

Tyrkia, Nato, USA og EU har klassifisert PKK som en terrororganisasjon.

I mai 2025 vedtok PKK å oppløse seg selv etter at Öcalan i februar oppfordret til våpennedleggelse.

Kilder: NTB, Reuters, AFP

