Hamas: Skal frigi israelsk-amerikansk gissel på Gazastripen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hamas sier i en kunngjøring søndag kveld at Alexander blir satt fri som ledd i forsøket på å få til en våpenhvile og få opphevet den israelske blokaden av nødhjelpsforsyninger til Gaza.

Det kommer ikke fram i kunngjøringen eksakt når Alexander vil bli satt fri, men en kilde med kjennskap til saken sier til Reuters at det skal skje førstkommende tirsdag.

Edan Alexander er både israelsk og amerikansk statsborger, og han er det eneste amerikanske gisselet som fortsatt antas å være i live på Gazastripen, ifølge Times of Israel.

– Hjem til familien

USAs president Donald Trump skriver søndag kveld på Truth Social at han «gleder seg over å kunngjøre at Alexander (...) skal få komme hjem til familien sin».

– Dette skrittet er tatt i god tro overfor USA og meglerne Qatar og Egypts innsats for å få slutt på denne brutale krigen og få alle de gjenværende gisler og levninger hjem til deres kjære, skriver Trump.

Tidligere på kvelden bekreftet Trumps spesialutsending Steve Witkoff at Hamas har gått med på å slippe Alexander fri.

Staben til Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier amerikanerne har informert dem om Hamas' intensjoner og forventningene om at løslatelsen vil føre til forhandlinger om våpenhvile.

Bortført fra militærbase

21 år gamle Edan Alexander, som vokste opp i USA, er soldat og ble bortført fra militærbasen sin under Hamas-angrepet for over halvannet år siden.

Ifølge avisa har arabiske kilder sagt at Hamas er blitt presset til å frigi Alexander som et tegn på godvilje overfor USAs president Donald Trump, som skal på rundreise i Midtøsten kommende uke.

Hamas-leder Khalil al-Hayya sier at Qatar, Egypt og Tyrkia sammen har bidratt til å få til løslatelsen.

– Hamas bekrefter at vi er rede til straks å starte intense forhandlinger og gjøre en seriøs innsats for en endelig avtale for å få slutt på krigen og utveksle fanger på en ordnet, avtalt måte, sier Hayya.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Vil jobbe videre for våpenhvile

Qatar og Egypt sier i en felles uttalelse at de sier beslutningen om slippe Alexander fri som et oppmuntrende steg i retning av å få de stridende partene tilbake til våpenhvileforhandlingene.

Landene sier at de sammen med USA vil fortsette innsatsen for å bedre forholdene på Gaza og jobbe for å oppnå en varig våpenhvile og slutt på krigen.

Direkte samtaler

Hamas-kilder opplyste tidligere søndag at USA og Hamas har hatt direkte samtaler de siste dagene

– Direkte samtaler har funnet sted i Doha mellom Hamas-ledelsen og USA om en våpenhvile i Gaza, fangeutveksling og humanitær hjelp, sa en høytstående Hamas-tjenestemann.

Les også: «Kniven i ilden»-regissør: – Jeg har også vært en mor som drar (+)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)