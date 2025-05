FN-råd fastslår at Russland skjøt ned malaysisk passasjerfly over Ukraina i 2014

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

298 passasjerer og mannskapet døde da Malaysia Airlines rute MH17 ble skutt ned over Ukraina mens det var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur 17. juli i 2014.

Rådet i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, ICAO, fastslår nå at det er Russland som var ansvarlig for nedskytingen.

– Avgjørelsen er et viktig skritt mot å etablere sannheten og oppnå rettferdighet og ansvar for alle ofrene for rute MH17, samt deres familier og kjære, sier Nederlands utenriksminister Caspar Veldkamp i en uttalelse.

– Denne avgjørelsen sender også et tydelig signal til det internasjonale samfunnet: stater kan ikke bryte folkeretten uten konsekvenser, fortsetter han.

I november 2022 ble to russiske og en ukrainsk mann dømt, riktignok uten å være til stede i retten, for drap ved å ha hatt en rolle i angrepet. Fra Russland ble dommen kalt skandaløs.

Selv om FNs råd i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) ikke har reguleringsmakt, har det moralsk autoritet og fastsetter globale luftfartsstandarder som i stor grad blir fulgt av organisasjonens 193 medlemsland.

Nederland og Australia ønsker at ICAO-rådet skal pålegge Russland å innlede forhandlinger om erstatninger, sier Veldkamp.