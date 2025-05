Feststemning på Wall Street etter tollenighet mellom Kina og USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Knallstarten på handelen mandag kom etter at USA og Kina har kommet til enighet om en reduksjon i tollsatsene.

USAs finansminister Scott Bessent meddelte tidligere mandag at samtalene med Kina hadde vært svært positive, og at landene var enige om et kutt i tollsatsene mot hverandre på 90 dager.

Kuttet er på 115 prosentpoeng og sender USAs toll på kinesiske varer ned til 30 prosent. På amerikanske varer inn til Kina er tollen på 10 prosent.

Industriindeksen Dow Jones er også med på oppgangen mandag, den er opp 2,5 prosent.