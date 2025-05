Diddy-rettssaken er i gang: – Forbrytelser gjennom 20 år

Aktor Emily Johnson la ut om hvordan Combs har brukt sin berømmelse og formue til å misbruke kvinner.

– For offentligheten var han kjent som Puffy, Puff Daddy eller Diddy: et kulturelt ikon, en forretningsmann, en som var ekstraordinær. Men det var en annen side ved ham som drev en kriminell virksomhet. Gjennom denne rettssaken kommer dere til å få høre om hans forbrytelser gjennom rundt 20 år, sa Johnson i rettssalen i New York.

Johnson forklarte hvordan Diddys indre sirkel hjalp han med begå «forbrytelse etter forbrytelse» ved å nøye beskytte rapperens rykte og jobbe for å fremme makten hans.

– Han omtalte seg selv som kongen og forventet å bli behandlet som en, sa Johnson ifølge CNN.

Rettssaken startet mandag med juryutvelgelse i rettssalen i New York. 150 personer var aktuelle for å sitte i juryen som skal finne Diddy skyldig eller uskyldig. 12 personer ble valgt ut i tillegg til seks varaer.

Dersom juryen finner musikkartisten skyldig i de forskjellige tiltalepunktene, kan det bety at Diddy blir sittende i fengsel livet ut.

Han står overfor alvorlige anklager om voldtekt og seksuelle overgrep mot over 120 personer. Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at han har drevet et «sexforbryterimperium», som varte fra 2004 og fram til 2024. 55-åringen har vært tydelig på at han nekter straffskyld på alle tiltalepunkter.