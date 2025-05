20 skolebarn og to lærere drept i angrep i Myanmar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I tillegg er flere skolebarn skadet i angrepet.

Talsperson Nay Phone Latt for Myanmars skyggeregjering NUG har tidligere opplyst at 17 skolebarn var drept og 20 såret, men sa samtidig at antallet døde kunne stige.

En talsperson for militærjuntaen vil ikke kommentere saken. Verken juntaen eller statlig kontrollerte medier har meldt om angrepet

Skolen ligger i et område kontrollert av opposisjonen. Angrepet skjedde til tross for at det er våpenhvile som følge av jordskjelvkatastrofen 28. mars, der Myanmar ble hardt rammet.

Militærjuntaen, som styrer landet, kunngjorde få dager etterpå en midlertidig våpenhvile for å lette på redningsarbeidet, men har gjennomført en rekke angrep siden.