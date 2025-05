Zelenskyj: Jeg er klar til å møte Putin i Tyrkia på torsdag

Zelenskyj sier samtidig at Ukraina venter at «en fullstendig våpenhvile trer i kraft mandag for å gi et nødvendig grunnlag for diplomati».

Mens Ukraina og europeiske ledere lørdag ble enige om et forslag om en 30 dager lang betingelsesløs våpenhvile med start mandag, var Russland noe avvisende til det.

Natt til søndag foreslo Putin i stedet å møtes direkte i Istanbul på torsdag.

Zelenskyjs uttalelse kommer kort tid etter at president Donald Trump oppfordret ham til å si ja til Putins møteforslag.

