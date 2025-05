Zelenskyj: Forventer at Russland går med på våpenhvile

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er et positivt tegn at russerne endelig har begynt å vurdere å avslutte krigen. Og det aller første skrittet for å virkelig avslutte enhver krig er en våpenhvile, skriver Zelenskyj på X.

Ukraina og den såkalte koalisjonen av villige land ble lørdag enige om et forslag om en 30 dager lang betingelsesløs våpenhvile i Ukraina fra mandag av, et forslag også USAs president Donald Trump skal ha sluttet opp om.

– Det er ingen vits å fortsette drapene. Vi forventer at Russland bekrefter våpenhvilen – fullstendig, varig og pålitelig – som starter i morgen, 12. mai, skriver han videre.

Russlands president Vladimir Putin har ikke svart direkte på forslaget om en våpenhvile, men har i stedet foreslått direkte samtaler med Ukraina 15. mai, uten betingelser.

– Ukraina er klare til å møtes, sier Zelenskyj.

