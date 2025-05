Trump sier han vil hjelpe India og Pakistan med å finne endelig Kashmir-løsning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er meget stolt over det sterke og urokkelige lederskapet i India og Pakistan for å vise styrke, visdom og mot til å fullt ut forstå at det var på tide å stanse den pågående konflikten, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Uten dette kunne millioner av mennesker ha mistet livet, fortsetter han, og skryter av lederskapet i begge land:

– Ettermælet deres styrkes betydelig av disse modige handlingene, skriver han.

Trump fortsetter med å si at han er stolt over at USA kunne bistå i å få i stand våpenhvilen lørdag.

– Selv om det ikke har vært diskutert, så kommer jeg til å øke handelen betraktelig med begge disse store landene. I tillegg skal jeg samarbeide med dere begge for å se om det, etter «tusen år», er mulig å finne en løsning rundt Kashmir, uttaler Trump.

Guterres ønsker våpenhvilen velkommen

FNs generalsekretær António Guterres sier at våpenhvilen mellom India og Pakistan er et positivt skritt for å få slutt på fiendtlighetene og dempe spenningen.

– Han håper at avtalen kan bidra til varig fred og danne grunnlag for en ramme som omfatter bredere og mer langvarige saker mellom de to landene, står det i en uttalelse fra Guterres’ talsmann Stéphane Dujarric.

Guterres har i uttalelsen ikke utdypet noe mer, men etter at de to landene lørdag ble enige om en våpenhvile, er situasjonen fortsatt slik at en traktat om vann fra Indus-elven til Pakistan, fortsatt er suspendert.

Traktaten fra 1960 regulerer delingen av vannet i Indus-elva mellom Pakistan og India. Særlig for Pakistan er tilgangen til elvevannet kritisk.

India trakk seg fra traktaten i forrige måned etter terrorangrepet i Kashmir som India beskyldte Pakistan for å stå bak. Angrepet utløste flere dager med væpnet konfrontasjon.

En FN-resolusjon fra 1948 fastslår at det skal holdes en folkeavstemning om Kashmirs framtid, men det har ennå ikke skjedd.

