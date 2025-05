Trump roser handelssamtaler mellom Kina og USA – samtalene fortsetter i dag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge sveitsiske medier startet dag to av samtalene kort tid etter klokken 10 søndag formiddag.

Samtalene startet i Genève bak lukkede dører lørdag. Da de var avsluttet for dagen, var det ennå ikke kommet ut noe om hva partene har snakket om.

Men noen timer senere uttalte Trump seg.

– Mange ting ble diskutert, og det var enighet rundt mye, står det i et innlegg på Truth Social.

Trump beskriver første dag av møtet som «en fullstendig omstart» og sier at det foregikk på en vennlig, men konstruktiv måte.

– Vi ønsker, av hensyn til det beste for både Kina og USA, at Kina åpner opp for amerikansk næringsliv. Stor fremgang er gjort, avslutter Trump innlegget med.

Kinas delegasjon ledes av visestatsminister He Lifeng, mens USA representeres av finansminister Scott Bessent og handelsutsending Jamieson Greer.

Delegasjonene har møttes for å forsøke å trappe ned handelskrigen som Trump utløste da han innførte 145 prosent toll på varer fra Kina, som Kina besvarte med å innføre 125 prosent på amerikanske varer.

