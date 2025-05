Trump-inspirert nasjonalist ligger best an i det rumenske valget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Simion leder partiet AUR (Alliansen for rumenernes enhet) og tok en overlegen seier i første valgrunde i det utsatte presidentvalget i Romania.

Fjorårets presidentvalg ble kjent ugyldig av landets valgmyndigheter etter påstander om valgfusk og russisk innblanding. Dette blir benektet av Russland.

– I 35 år har det rumenske folk levd med løgnen om at vi er et demokratisk land. Nå våkner folket, sa Simion til AP før første valgrunde.

Slo ut etablerte partier

Simion støttet i fjor ytre høyre-kandidaten Calin Georgescu som ledet klart over sentrumskandidaten Elena Lasconi. Georgescu ble nektet å stille igjen av valgmyndighetene, som mente Russland som sto bak en omfattende støttekampanje til ham på Tiktok og andre sosiale medier.

Denne gangen fikk George Simion 41 prosent av stemmene og møter den proeuropeiske kandidaten Nicușor Dan i andre runde 18. mai.

Det er første gang de etablerte store partiene ikke når andre runde. Ingen av regjeringskoalisjonens kandidater fikk nok stemmer.

– Valgresultatet er en klar avvisning av den sittende koalisjonen. Både Simion og Dan blir sett på som «anti-system», selv om de politisk er diametralt motsatte, sier Oana Lungescu, tidligere sjefstalsperson for Nato til Politico.

Les også: – Motsatt av Trumps øvrige innvandringspolitikk

Fikk seks av ti stemmer fra rumenere i utlandet

Seiersmarginen var enda større i den rumenske diasporaen. Mer enn 60 prosent av rumenerne i utlandet støttet Simion i første valgomgang, ifølge Politico.

George Simion er utdannet historiker. Han har vært en aktiv forkjemper for sammenslåing av Romania og Moldova. 38-åringen har flere ganger vært utvist fra Moldova og som følge av sin aktivisme for sammenslåing.

I 2019 grunnla han AUR, som beskriver seg som konservativt og nasjonalistisk. Partiet fikk 9 % av stemmene i valget til ny nasjonalforsamling i 2020 og ble det fjerde største partiet. I 2024 økte oppslutningen til over 18 %, og AUR ble nest størst i nasjonalforsamlingen.

– Perfekt på linje med Maga

Simion er en svoren tilhenger av USAs president Donald Trump, og har sagt at AUR har store fellestrekk med den Trumps støttespillere i den såkalte Maga-bevegelsen.

Han har også uttrykt støtte til Italias statsminister Giorgia Meloni og ønsker en «nasjonenes Europa» fremfor en overnasjonal EU-struktur.

Til tross for at han er kritisk til EU-ledelsen ønsker ikke Simion at Romania skal forlate unionen. Han vil også beholde Nato-medlemskapet, men er mot militærhjelp til Ukraina.

Han har avvist anklager om å være prorussisk, og sier Russland er «den største trusselen» mot Romania de siste 200 årene.

– Vi trenger et sterkt Nato og soldater på bakken i Romania, Polen og Baltikum, sa Simion under valgkampen.

Les portrett med Kåre Aas: Fra lynolsniffende unggutt på Tøyen til Det ovale kontor (+)

Kan føre til økt isolasjon

Simion har blant annet protestert mot koronarestriksjoner, og beskriver dagens rumenske styresett som et «hybridregime».

– Jeg stiller for å gjenopprette folkets vilje og grunnlovens orden, sier han.

Kritikere advarer om at et Simion-presidentskap kan føre til økt isolasjon for Romania og destabilisere Natos østflanke.

EU-parlamentariker Siegfried Mureșan har uttalt at Simion er en «antieuropeisk ekstremist» som truer demokratiet.

Simion har brukt sosiale medier svært effektivt for å nå ut til rumenere i utlandet. Han har 1,4 millioner følgere på Tiktok, og videoene hans har blitt likt 30 millioner ganger.

– Han er svært aktiv i sosiale medier, spesielt slike som Tiktok og Instagram, som ikke krever så mye oppmerksomhet – du bare skroller og ser bilder og budskap, sier Oana-Valentina Suciu, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Bucuresti.

Les kommentar: Det er lett å le av disse tingene når det er Trump og Musk som gjør dem. Men vi gjør det selv