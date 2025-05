Putin foreslår direkte samtaler med Ukraina 15. mai – uten betingelser

– Vi har aldri avvist dialog med Ukraina, sa Putin på et pressetreff natt til søndag.

Putin sa videre at han skal snakke med sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan søndag.

– Vi er innstilt på seriøse samtaler med Ukraina. Målet er å fjerne de grunnleggende årsakene til konflikten og skape langvarig fred med historisk perspektiv, sa Putin til journalistene i Moskva.

Våpenhvileforslag fra Ukraina og allierte

Lørdag ble Ukraina og den såkalte koalisjonen av villige land enige om et forslag om en 30 dager lang betingelsesløs våpenhvile i Ukraina fra 12. mai, et forslag også USAs president Donald Trump skal ha sluttet opp om.

Dersom Russland sier nei til forslaget, venter strengere vestlige sanksjoner, inkludert med støtte fra Trump.

Putins talsmann Dmitrij Peskov blåste lørdag i trusselen om skjerpede vestlige sanksjoner, men sa at Russland skal vurdere utspillet.

Russland setter som betingelse at en våpenhvile ikke må la Ukraina omplassere sine styrker, og Vesten må stanse alle forsyninger av våpen til Ukraina, sa Peskov.

Ingen betingelser

På pressetreffet natt til søndag nevnte ikke Putin utspillet fra Ukraina og dets allierte, men sa at han ikke vil stille betingelser.

– Vi utelukker ikke at det under forhandlingene kan bli enighet om ny våpenhvile, en ny våpenhvile som overholdes av både Russland og Ukraina ville være det første skrittet mot varig fred, og ikke opptakt til fortsatt væpnet konflikt, sa Putin på pressetreffet natt til søndag, uten å nevne lørdagens våpenhvileutspill fra Ukraina og landets allierte.

Han sa at Ukraina nå må bestemme seg.

– Jeg gjentar at Russland er klar for forhandlinger uten forhåndsbetingelser. Det pågår nå krigshandlinger. Vi foreslår å gjenoppta samtalene som ikke ble avbrutt av oss, sa Putin.

– Det var ikke Russland som avbrøt forhandlingene i 2022. Det var Kyiv. Uansett, vi foreslår at Kyiv gjenopptar direkte forhandlinger, uten noen betingelser, sa presidenten.

Selverklært våpenhvile avsluttet

Putins pressetreff ble holdt mindre enn to timer etter at landets selverklærte våpenhvile i Ukraina utløp.

– Kyiv gjorde fem forsøk på å angripe den russiske grensen i løpet av de tre dagene med den erklærte våpenhvilen, sa Putin natt til søndag.

Putin hadde kunngjort at den ensidige våpenhvilen skulle sammenfalle med landets feiring av seiersdagen 9. mai, som i år markerte 80-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Våpenhvilen gjaldt 8., 9. og 10. mai. I denne perioden gjennomførte russiske styrker flere hundre angrep mot Ukraina og brøt dermed sin egen våpenhvile, ifølge myndighetene i Kyiv.

Russland erklærte også ensidig våpenhvile i påsken, en våpenhvile som ifølge Ukraina ble brutt nesten 3000 ganger.

Ukraina har ikke villet være med på de to våpenhvilene og har i stedet krevd at Russland må gå med på en 30 dager lang våpenhvile.

