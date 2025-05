Propalestinsk demonstrasjon på åpningen av Eurovision

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Et hav av palestinske flagg og plakater med kritikk av Israels krigføring i Gaza var å se blant publikum da årets artister ble vist fram søndag.

Mange demonstranter stilte seg også opp foran noen av trikkene som fraktet deltakerne fra rådhuset i Basel til messehallen der åpningsseremonien foregår. Til slutt måtte politiet gripe inn og fjerne noen av demonstrantene, som oppfordrer til boikott av musikkonkurransen og Israels deltakelse.

Men Israels deltaker, 24 år gamle Yuval Raphael, ble også møtt med applaus da hun ble presentert. Hun overlevde Hamas-angrepet mot den israelske musikkfestivalen Nova 7. oktober 2023 ved å gjemme seg under flere lik.

Israels deltakelse i årets Eurovision har blitt kritisert, men den europeiske kringkastingsorganisasjonen EBU har bedt alle sine medlemmer om å sørge for at konkurransen blir «et universelt event som fremmer kontakter, mangfold og inkludering gjennom musikk».

Israels sikkerhetsråd advarte tidligere i uken om at konkurranser som ESC utgjør en særskilt fare for terrorangrep eller voldsomme protester, og rådet har også utstedt spesielle reiseanbefalinger for israelske borgere.

Israels deltakelse i ESC har vært omdiskutert siden Gaza-krigen startet, og fjorårets konkurranse i Malmö var preget av protester mot landets deltaker.

