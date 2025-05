Minst sju døde etter regnvær i Somalia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Minst sju personer er bekreftet døde, blant dem to kvinner. Regnet førte også til at ni hus raste sammen, og husene til 200 familier ble oversvømt, sier Saleh Hassan, talsmann for Mogadishus ordfører.

Infrastruktur, blant annet seks større veier, ble også påført ødeleggelser, legger Hassan til.

Oversvømmelsene skjedde fredag kveld etter av avløpssystemet ikke klarte å ta unna vannmassene. Det regnet kraftig i rundt åtte timer. Myndighetene målte nedbørsmengden til 115 millimeter. Vannstanden nådde livet på folk flere steder i hovedstaden.

Redningsarbeidet pågår fremdeles, sier regionadministrasjonens talsmann Abdinasir Hirsi Idle. Han advarer om at dødstallet kan fortsette å stige.

Driften på byens internasjonale lufthavn ble midlertidig innstilt.

