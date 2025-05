Irans utenriksminister på vei til nye atomsamtaler

I en uttalelse sier talsperson Esmaeil Baqaei at forhandlingene skal starte rundt lunsjtider i Muscat, og at et ekspertteam er i byen for å kunne gi råd hvis nødvendig.

Iran kommer til å presse på for sanksjonslettelser og retten til et fredelig atomprogram i samtalene, heter det fra utenriksdepartementet.

Før helgen ble det meldt at Iran hadde gått med på å møte USA til en fjerde runde med indirekte samtaler om spørsmål knyttet til atomvåpen i landet.

