Erdogan sier Tyrkia er klar for å være forhandlingsvert for Ukraina og Russland

– Et historisk vendepunkt er nådd i arbeidet med å avslutte krigen mellom Ukraina og Russland, sa Erdogan i en telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron søndag, ifølge presidentkontoret hans.

Erdogan sa også at Tyrkia var klar til å gi all form for støtte til innsatsen, inkludert å være vertskap for forhandlinger, for å oppnå våpenhvile og varig fred, sier presidentkontoret videre.

Erdogan har også snakket med Russlands president Vladimir Putin søndag, og sa det samme til ham. Putin foreslo natt til søndag direkte samtaler med Ukraina i Istanbul for å få en slutt på krigen, og at disse skulle finne sted 15. mai.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at Ukraina er klare til å møtes.

