13 mennesker drept i Gaza, de fleste kvinner og barn

To angrep rammet telt i en leir for fordrevne palestinere i Khan Younis, og to barn og deres foreldre ble drept i hvert av de to angrepene.

I tillegg ble fem mennesker drept i angrep andre steder på Gazastripen.

Israels militære hevder at de bare angriper militante krigere og forsøker å unngå å ramme sivile. Et stort flertall av de nesten 53.000 palestinerne som er drept i den 19 måneder lange krigen, er imidlertid sivile, de fleste kvinner og barn.

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)

Les også: Suget etter pillene ble for stort. Daniel «måtte» rane apoteket

Les også: Voldshendelse i Oslo fengsel: – Vi ser veldig alvorlig på denne saken