Tysklands nye utenriksminister sier situasjonen i Gaza er uholdbar

Før han reiste, sa han at han ville ha alvorlige samtaler om en våpenhvile i Gaza. Han kalte den humanitære situasjonen i Gaza uholdbar.

Han krevde at alle gislene som holdes av Hamas, blir løslatt, og at humanitære forsyninger sendes til Gazas befolkning.

Selv om han bekreftet Tysklands ubøyelige støtte til Israel, vil han også spørre israelske myndigheter om hva som er den strategiske målsettingen for kampene som er trappet opp siden våpenhvilen i Gaza var over i mars.

I løpet av besøket skal han møte Israels utenriksminister Gideon Saar og statsminister Benjamin Netanyahu. Han skal også møte Palestinas statsminister Mohammad Mustafa i Ramallah.

Tirsdag uttrykte den nye forbundskansleren Friedrich Merz sterk bekymring for konflikten i Gaza og krevde at Israel respekterer sine humanitære forpliktelser.

Israel gjenopptok krigen i Gaza i mars etter en to måneder lang våpenhvile. To uker tidligere stengte Israel grensa for alle forsyninger til Gaza, og FN og andre organisasjoner sier at den humanitære situasjonen nå er prekær, med stor mangel på mat, vann og drivstoff.

Tyskland er en av Israels sterkeste støttespillere og et av få land som selger våpen til Israel. Men den tyske regjeringen har den siste tiden blitt stadig mer kritisk til Israels framferd mot palestinerne.

