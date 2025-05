Trump nominerer influenser til helsedirektør

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Means er utdannet lege, men droppet legegjerningen for heller å bli velvære-influenser. Hun har nære forbindelser til helseminister Robert F. Kennedy jr.

Trump nominerte henne etter at han trakk tilbake nominasjonen av Fox News-medarbeideren Janette Nesheiwat til stillingen.

Means har ingen erfaring fra offentlig forvaltning. Hun driver et tek-selskap for helse som hjelper kunder å måle blodtrykk og andre helsetilstander, og hun tjener også penger på salg av kosttilskudd, kremer og te.

Helsedirektøren betraktes som USAs overlege og har blant annet ansvaret for å sende ut helsevarsler. Hun får blant medansvar for å fremme Kennedys omfattende program for å fjerne kjemikalier fra amerikanske matvarer, løse konflikter i USAs helseapparat og bidra til sunnere mat i skolemåltider.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: «Kniven i ilden»-regissør: – Jeg har også vært en mor som drar (+)

Les også: Synne Vo: – Det er helt kaos om dagen (+)