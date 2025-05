Slovakias statsminister ønsker styrket forhold til Russland

Fico var den eneste lederen fra et EU-land som dro til Moskva for å være til stede på den russiske feiringen av 80-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i 1945.

Han møtte president Vladimir Putin sent fredag etter militærparaden, og reisen til Moskva ble gjort trøblete av at flere EU-land stengte luftrommet for flyet hans.

– Som regjeringssjef vil jeg forsikre dere om at det er i min interesse å ha et pragmatisk forhold til Russland, sa Fico til Putin ifølge russiske nyhetsbyråer.

Videre heter det at han motsetter seg ethvert «nytt jernteppe, og jeg lover å gjøre alt slik at vi kan ta hverandre i hendene på tvers av jernteppet».

EUs utenrikssjef Kaja Kallas er blant dem som har kritisert Ficos Russland-besøk. Polens statsminister Donald Tusk sier at Fico ved å være til stede ved paraden og «applaudere president Putin», gjør skam på alle som er der.

