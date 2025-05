Pakistans statsminister innkaller landets atomvåpenmyndighet til møte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyste Pakistans militære lørdag morgen.

Uttalelsen kom etter at India tidligere på natten angrep pakistanske militærbaser, noe Pakistan deretter svarte på med motangrep mot indiske militære mål.

Den pakistanske atomvåpenmyndigheten er landets øverste organ, som består av sivile og militære ledere og som har ansvar for å fatte beslutninger knyttet til blant annet landets atomvåpenarsenal.

– Vi vil for all del unngå at atomterskelen overskrides, sier Pakistans planleggingsminister til Reuters.

Minst 48 mennesker er meldt drept i konflikten mellom de to atommaktene denne uken.

