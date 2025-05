Pakistan og India angriper hverandre – eksplosjoner hørt på begge sider

Luftangrep er på gang mot Pakistan, bekrefter en indisk militærkilde ifølge Reuters, etter at det pakistanske forsvaret tidligere natt til lørdag sa at India hadde sendt raketter mot flere militærbaser.

I begge land er det meldt om eksplosjoner i flere byer. Vitner sier til Reuters at de har hørt eksplosjoner i de indiske byene Jammu og Amritsar.

Begge byene ligger nær grensen til Pakistan. Innbyggere flere steder i den indiskkontrollerte delen av Kashmir har meldt om kraftige eksplosjoner.

Pakistan angriper

Litt tidligere på natten meldte pakistansk kringkasting at landet har startet motangrep mot flere mål i India.

Militæret i Pakistan sa senere at de brukte mellomdistanseraketter av typen Fateh i motangrepet.

Målet for motangrepet var et indisk rakettlager og luftbaser i Pathankot og Udhampur, ifølge en uttalelse. Pathankot ligger i den indiske delstaten Punjab. Udhampur ligger i den indiskkontrollerte delen av Kashmir.

Raketter mot militærbaser

Det skjedde etter at Pakistan tidligere på natten sa at indiske kampfly hadde sendt raketter mot tre militærbaser med raketter. Flesteparten ble skutt ned, ifølge militæret.

– India, med sin nakne aggresjon, har angrepet med raketter. Nur Khan-basen, Murid-basen og Shorkot-basen er blitt rammet, sa det pakistanske forsvarets talsmann Ahmed Sharif Chaudhry.

Nur Khan-basen ligger i Rawalpindi, i utkanten av hovedstaden Islamabad, nær den pakistanske hærens hovedkvarter.

Stengt luftrom

Ifølge Chaudhry ble mesteparten av rakettene avskåret av pakistansk luftvern. De øvrige rakettene som kom seg gjennom luftvernet, traff ingen av målene, ifølge talsmannen.

Ifølge pakistanske myndigheter havnet noen av de indiske rakettene i Afghanistan, og det ble meldt om eksplosjoner i Peshawar, en pakistansk by som ligger mellom Islamabad og den afghanske grensen. Chaudhry hevder også at indiske raketter slo ned inne i India.

Pakistan har stengt luftrommet fra klokken 3.15 til klokken 12 lørdag.

G7 oppfordrer til dialog

India og Pakistan må vise maksimal tilbakeholdenhet og gå i direkte dialog med hverandre, oppfordrer G7-landene. G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada.

Konflikten mellom de to atommaktene har utartet etter at 26 turister ble drept i den indiskkontrollerte delen av Kashmir 22. april, i det India mener var et terrorangrep styrt fra Pakistan.

Onsdag gikk India til luftangrep mot flere mål i Pakistan. Torsdag sa India at landet hadde avverget et drone- og rakettangrep fra Pakistan mot mer enn tolv byer og landsbyer, noe Pakistan har nektet for. Begge partene har meldt om at flere sivile er drept.

India har hevdet å ha slått ut luftforsvarssystemer og radarer nær storbyen Lahore, som ligger like ved den indiske grensen. Fredag hevdet India at Pakistan hadde sendt 300-400 droner mot militære mål på mer enn 30 steder langs grensen mellom de to landene. Pakistan har avvist at noe slikt har skjedd.

