Nord-Koreas leder sier krigsdeltakelse i Ukraina er berettiget

Kim kaller Nord-Koreas involvering i konflikten en utøvelse av suverene rettigheter til forsvar for «et broderland», melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA lørdag.

– Jeg anser alle de modige soldatene som deltok i Kursk-operasjonen som helter og nasjonens fremste æresrepresentanter, sier Kim.

Kim sier også at landet hans ikke vil nøle med å autorisere bruk av militær makt hvis USA fortsetter med det han omtaler som militære provokasjoner mot Russland.

Først i slutten av april bekreftet Nord-Korea at landet hadde sendt over 10.000 soldater og våpen til Russland, etter at Kim og Russlands president Vladimir Putin i fjor inngikk en avtale om strategisk partnerskap.

