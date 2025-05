Giftig gass sprer seg etter brann sør for Barcelona

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lageret som brenner inneholder renseprodukter for svømmebasseng, og røyken og gassen er ifølge brannvesenet giftig.

– Ikke forlat hjemmet eller jobben dersom du befinner deg i området som er berørt, oppfordrer sivilforsvaret i sosiale medier.

Vilanova i la Geltrú ligger 40 kilometer sør for Barcelona. Røyk og gass fra brannen har imidlertid spredt seg over et større område, og oppfordringen går derfor også til innbyggerne i Calafell, 15 kilometer unna.

Det er ikke meldt om skadede som følge av brannen og den giftige gassen.

Brannårsaken er ikke kjent, men eieren av lagerlokalet tror den kan ha oppstått i et litiumbatteri.

