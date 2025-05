Eksplosjoner over Srinagar og Jammu etter våpenhvilen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hva i helvete skjedde nå med våpenhvilen? Eksplosjoner er hørt over Srinagar, meldte Abdullah på X.

– Dette er ingen våpenhvile. Luftvernet i Srinagar er aktivert, skrev han i en senere post.

Vitner meldte ifølge Reuters også om eksplosjoner og prosjektiler på nattehimmelen over Jammu.

Ifølge beboere i de to byene gikk strømmen begge steder etter eksplosjonene.

Det er også meldt om fem tilfeller av skyting over grensa mellom pakistansk og indisk Kashmir. Pakistans Kashmir-minister for utdanning bekrefter at det har vært trefninger langs grensa.

India og Pakistan ble tidligere lørdag enige om en våpenhvile med umiddelbar virkning etter flere dager med gjensidige angrep.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier til TV 2 at bruddene på våpenhvilen kan være tegn på at den er skjør.

– Det er ofte våpenhviler. Vi får håpe at det roer seg nå, og at de to landenes myndigheter faktisk har kontroll, sier han.

