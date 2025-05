Tysklands forbundskansler inviterer Trump til Berlin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge regjeringskilder signaliserte Trump at han kan se for seg en slik visitt.

Bortsett fra besøk på USAs militærbase Ramstein, har Trump bare besøkt Tyskland én gang som president. Det var til G20-toppmøtet i 2017.

I den 30 minutter lange samtalen torsdag inviterte Trump Merz til Washington.

Forbundskansleren har allerede sagt at han ønsket å dra til USA før G7-møtet i Canada i midten av juni og Nato-toppmøtet i Nederland kort tid etter.

Ukraina dominerte av telefonsamtalen mellom Merz og Trump. De to sa seg enige i å samarbeide tett for å få slutt på Russlands krig, står det i en uttalelse fra den tyske regjeringens talsmann Stefan Kornelius.

Merz delte i samtalen Trumps krav om at kampene i Ukraina må ta slutt raskt. Russland må nå bli enig om å slutte seg til en våpenhvile som kan åpne for forhandlinger, uttaler Kornelius videre, som sier at Trump sa han vil gi sin støtte til europeiske fredsfremstøt.

Trump og Merz er også enige om å finne en rask løsning på handelsstriden, ifølge uttalelsen.

