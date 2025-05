Svensk politi ber folk i bygd Västerås holde seg innendørs – én person er drept, ifølge TV4

Det er ikke klart hva som har skjedd. Politiet ble varslet om hendelsen rundt klokken 7 fredag morgen. En kvinne er fraktet til sykehus som følge av en hendelse i Rönnby, ifølge politiet.

TV4 erfarer at én person er drept og at politiet jakter en mann som har en relasjon til ofrene.

Politiet ber også folk være «oppmerksomme på personer som har avvikende oppførsel».

Lokalavisa VLT melder at politiet er til stede to forskjellige steder i kommunen. Politiet bekrefter til Aftonbladet at de har folk til stede i Rönnby og sier til SVT at det ikke dreier seg om terror. Et politihelikopter flyr over stedet.

Både Skultuna og Rönnby ligger litt nord for Västerås sentrum, som er rundt 90 kilometer vest for Stockholm.