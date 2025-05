Rundt 40 land støtter krigstribunal for russiske krigsforbrytelser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Europeiske land og deres allierte er blant pådriverne for opprettelsen av dette spesialorganet som skal granske russiske ledere «aggressive forbrytelser».

Russland er ikke medlem av Den internasjonale straffedomstolen, som derfor ikke kan rettsforfølge president Vladimir Putin og andre fremtredende ledere på russisk side.

Alternativ

Tribunalet er en alternativ vei for å stille de ansvarlige til ansvar for deres krigshandlinger. Rettsinstansen vil bli opprettet etter formell enighet mellom Ukraina og Europarådet, som er de europeiske landenes høyest rangerte organisasjon for beskyttelse av menneskerettighetene.

Lignende spesialtribunaler ble opprettet for å granske krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia og folkemordet i Rwanda. Tribunalet vil bli finansiert av de landene som støtter initiativet, kjent som kjernegruppen.

Forslaget om et spesialtribunal ble støttet av USA, ved tidligere president Joe Biden, men Donald Trump velger å holde landet utenfor.

Formaliseres i mai

Ukrainas utenriksdepartement opplyste fredag på vegne av rundt 40 land at det teknisk-juridiske arbeidet er ferdigstilt og at tribunalet vil bli formalisert av et ministermøte i Europarådet i Luxembourg senere i mai.

Den russiske regjeringstalsmannen Dimitj Peskov sa fredag at Kreml ikke vil gi noen offisiell kommentar til opprettelsen av tribunalet.

