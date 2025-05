Putin hilste på nordkoreanske soldater

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Alt godt til dere og deres styrker, sa Putin til nordkoreanske offiserer på Den røde plass, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Nord-Korea har blitt en av Russlands viktigste allierte, og nordkoreanere har kjempet sammen med russiske styrker i Ukraina.

Paraden på den russiske seiersdagen 9. mai markerte 80-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Putin holdt først en tale før han så paraden sammen med Kinas president Xi Jinping.

