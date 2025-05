Norsk toppdiplomat: Tiden er inne for Israel-sanksjoner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Eide har lang fartstid i norsk diplomati, blant annet som Nato-ambassadør. Han har også vært fredsmekler på Balkan og FNs spesialutsending i Kosovo og Afghanistan.

På begynnelsen av 2000-tallet var Eide med i staben til den amerikanske senatoren George Mitchell, som sammen med daværende utenriksminister Thorbjørn Jagland og EUs utenrikssjef Javier Solana gransket bakgrunnen for den andre intifadaen, det palestinske opprøret mot okkupasjon.

– Jeg opplevde selv hvordan palestinerne ble undertrykt, og det gjorde sterkt inntrykk på meg, sier han til NTB.

– Men det jeg opplevde den gangen var jo beskjedent i forhold til det forferdelige vi er vitne til nå, sier Eide.

Moralsk sammenbrudd

Minst 52.000 palestinere er drept i israelske angrep på Gazastripen de siste 19 månedene, trolig langt flere.

Våpenhvilen som kom i stand i februar, ble brutt av Israel noen uker senere, og store deler av Gaza er nå lagt i ruiner.

– Dersom det hadde dreid seg om noe annet land enn Israel, så ville vi ha vurdert sanksjoner for lenge siden, mener Eide.

– Verdens passivitet representerer et moralsk sammenbrudd, sier han.

Taushet

– Tenk bare på hvordan vi reagerte i Bosnia. Der var det også brutal krig og etnisk rensing. Den gang reagerte vi veldig sterkt, nå er det taushet, sier Eide.

At den norske regjeringen har vært helt klar i sin fordømmelse av Israels krigføring og folkerettsbrudd er han svært glad for.

– Det dreier seg om helt grunnleggende verdier, om menneskeverd, sier han.

Politikerne må tvinges

Særnorske sanksjoner mot Israel har han ikke tro på, men mener likevel at Norge bør drøfte spørsmålet med europeiske land som tenker som oss.

– Dersom det skal ha virkning så trengs det bredere internasjonal innsats. Det må legges press på de europeiske stormaktene. De må forstå at det ikke lenger nytter å forholde seg tause til denne konflikten, sier Eide.

Sanksjoner gir ikke alltid de ønskede resultater, medgir han, men minner om at det også har ført fram, som overfor apartheidregimet i Sør-Afrika.

– Men politikerne må tvinges av opinionen til å komme sterkere på banen, sier Eide.

– Det sitter langt inne å få Israel til å endre kurs, men det viktigste for meg er at europeerne tar alvoret inn over seg og legger om sin politikk, sier han.

Israel-venn

Som ung høyremann var Eide i sin tid med på å arrangere La Israel leve-aksjonen sammen med Ap-veteranen Haakon Lie, som da var en av Israels fremste forsvarere i Norge. De to holdt kontakten i alle år.

– Jeg fortalte Haakon om mine inntrykk etter oppholdet i Jerusalem og arbeidet i Mitchell-kommisjonen. Senere uttalte han at «dette er ikke lenger mitt Israel», forteller han.

– Det gjorde sterkt inntrykk på meg, forteller Eide, som understreker at han fortsatt er en venn av Israel.

– Men ikke av det Israel vi ser i dag, sier han.

Kai Eide

Født 28. februar 1949.

Ansatt i utenriksdepartementet 1975–2017.

Aktiv i Høyre, statssekretær for statsminister Jan. P. Syse 1989–1990.

Vararepresentant på Stortinget 1993–1997.

Ministerråd Norges Nato-delegasjon 1991–1993.

Stedfortreder for FN-fredsmegler Thorvald Stoltenberg i det tidligere Jugoslavia 1993–1995.

FNs spesialutsending til Bosnia-Hercegovina 1997–1998.

Norges ambassadør til Osse 1998–2002.

Norges ambassadør til Nato 2002–2006.

FNs spesialutsending til Kosovo 2004–2005.

Politisk direktør i UD 2006–2008.

FNs spesialutsending til Afghanistan 2008–2010.

Spesialrådgiver i UD 2010–2014.

Ambassadør i Stockholm 2014–2017.

Kilde: UD, FN, SNL, NTB

