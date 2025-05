Medier: Trump vurderer høyere skatt på de rikeste

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Washington Post, New York Times og flere andre medier skriver at Trump har bedt speakeren i Representantenes hus, Mike Johnson, om å øke skatten på de rikeste i budsjettet de jobber med.

Trump-administrasjonen ser etter flere måter for å hente inn mer inntekter til staten, som år etter år har går med stadig større underskudd.

Blant forslagene Trump og finansminister Scott Bessent jobber med, er en ny høyere skatteklasse for dem som tjener mer enn 5 millioner dollar, eller øke skatten på dem som er i den nåværende øverste skatteklassen.

Vanskelig å svelge

I dagens system betaler de som tjener over cirka 630.000 dollar og er i øverste skatteklasse, 37 prosent skatt.

Men et slikt forslag vil bli vanskelig å godta for republikanerne i Kongressen som nå jobber med å forlenge skattekuttene som Trump innførte i 2017 og som utløper senere i år.

De forsøker å få skattekutt til å stemme overens med utgiftskuttene de planlegger, for at ikke USAs enorme statsgjeld skal vokse enda mer.

Til grunn for forhandlingene ligger kutt for 2 billioner dollar over de neste ti årene.

For og mot

Men noen ledere i Kongressen har begynt å protestere mot enkelte av de sosiale kuttene som Trump og de mer kompromissløse vil ha for å bidra til et balansert budsjett, blant annet helsetjenesten Medicaid og matsubsidier for de fattigste.

Andre derimot står fast på at de prioriterer enda lavere skatter. De ønsker at skattekuttene fra 2017 skal fortsette og vil ha løftene om skattekutt som Trump ga i valgkampen, innfridd, som skattefritak for tips, trygder og overtid.

Dermed er forhandlingene fastlåst. Ron Johnson er en av dem som er imot det foreløpige forslaget fordi det innebærer et for stort underskudd og dermed øker statsgjelda enda mer. Han vil heller ha enda mer kutt i utgiftene framfor økt skatt.

Senator Josh Hawley sier han godt kan godta høyere skatt på de rikeste, men viser til at det kanskje ikke er noen andre som ville det.

