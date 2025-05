Ecuador får bistand fra Israel og Emiratene i kampen mot narkokarteller

Ecuador har inngått avtale med de to landene om at de skal bistå med etterretning for å hjelpe det søramerikanske landet med å bekjempe narkotikasmugling, opplyser Noboa i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

37 år gamle Noboa ble gjenvalgt som Ecuadors president i forrige måned.

Valget var preget av sinne mot volden fra narkotikakartellene. Volden har gjort at Ecuador har gått fra å være et av de tryggeste landene i Latin-Amerika til å bli ett av de farligste.

Anslagsvis 20 kriminelle gjenger knyttet til narkotikasmugling, bortføringer og utpressing har fått stadig større fotfeste i Ecuador.

Landet ligger inneklemt mellom Colombia og Peru, verdens to største kokainproduserende land, og havnebyer i Ecuador blir i økende grad brukt til å smugle kokain til USA og Europa.