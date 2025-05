Xi: Stadig større tillit mellom Russland og Kina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under et møte med Vladimir Putin torsdag sa Xi at landene vil samarbeide i møte med «hegemonisk bølleoppførsel».

– Vi utvikler våre bånd til fordel for begge lands folk og står ikke i opposisjon til noen, hevdet Putin.

Den kinesiske presidenten besøker Russland i forbindelse med feiringen av 80-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

Mens frigjøringsdagen i Vest-Europa feires 8. mai, er hovedmarkeringen i Moskva på det som kalles den russiske seiersdagen 9. mai.

Putin har gjort 9. mai til den viktigste russiske helligdagen, og seieren i andre verdenskrig brukes i retorikken for å øke støtten til Russlands krig mot Ukraina.

