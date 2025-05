Ukrainas nasjonalforsamling har godkjent mineralavtalen med USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser et medlem av nasjonalforsamlingen til nyhetsbyråene AFP og Reuters.

I slutten av april ble det kunngjort at USA og Ukraina hadde blitt enige om en avtale. USAs finansminister Scott Bessent har kalt avtalen en historisk «økonomisk partnerskapsavtale».

Avtalen vil gi USA fortrinnstrett når det gjelder nye investeringsprosjekter for å utvinne Ukrainas naturressurser, inkludert aluminium, grafitt, olje og naturgass.

Landene er også enige om at det skal opprettes et felles amerikansk-ukrainsk fond for gjenoppbygging av det krigsherjede landet.

Ukrainas næringsminister Julija Svyrydenko, som undertegnet avtalen i Washington i forrige uke, sa at det viktigste i avtalen er at alle ressurser på ukrainsk territorium og i territorialfarvann tilhører Ukraina.

USA har bedt om tilgang til over 20 typer råvarer fra Ukraina som regnes som strategisk viktige for landets sikkerhet og industri. Dette dreier seg ikke kun om metaller, men også om olje og naturgass.