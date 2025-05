Trump varsler kunngjøring av stor handelsavtale i dag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En stor pressekonferanse skal holdes klokken 10 torsdag formiddag (klokken 16 norsk tid, red.anm.) i Det ovale kontor.

Det skriver Trump på Truth Social.

Han skriver at det dreier seg om «en stor handelsavtale med representanter fra et stort og høyt respektert land».

Trump legger til at avtalen blir «den første av mange» som kan ventes, uten å navngi noen land. Men i forrige uke sa han at potensielle avtaler kan være på gang med India, Sør-Korea og Japan.

Storbritannia

Ifølge The New York Times skal det dreie seg om en handelsavtale med Storbritannia.

En talsmann for Det hvite hus avviser overfor NYT å kommentere Trumps innlegg. En talsmann for den britiske ambassaden I Washington har ikke svart på avisens henvendelser.

Tirsdag meldte Financial Times at en avtale mellom Storbritannia og USA, knyttet til lavere toll på biler og stål, kunne komme til å bli inngått i løpet av de neste dagene.

Verdien på britisk pund steg 0,4 prosent mot dollar etter Trumps uttalelse natt til torsdag norsk tid.

Canada og Mexico

Tirsdag hadde Canadas statsminister Mark Carney samtaler med Trump i Det hvite hus. Carney beskrev etterpå samtalene som «svært konstruktive».

Samme dag sa Mexicos landbruksminister Julio Berdegue at han hadde møtt sin amerikanske motpart Brooke Rolins i Washington, og at de er blitt enige om avtaler som han sa vil være positive for begge land. Han gikk ikke i detalj om hvilke avtaler det dreier seg om.

Kina-møte

Senere denne uken skal USAs handelsminister Scott Bessent og handelsrepresentant Jamieson Greer møte Kinas visestatsminister til handelssamtaler i Sveits. Det kunngjorde handelsdepartementet i Washington onsdag.

Samme dag varslet Australias gjenvalgte statsminister Anthony Albanese at han tradisjonen tro legger ut på den første utenlandsreisen til et asiatisk land. Den konservative opposisjonslederen Peter Dutton uttalte deretter at Albanese i stedet burde dra til Washington og inngå en tollavtale med Trump.