Rubio ber Pakistan og India samarbeide

Situasjonen er svært spent mellom de to landene etter de siste dagers gjensidige angrep. Torsdag snakket Rubio både med Pakistans statsminister Shehbaz Sharif og Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar på telefon.

I samtalene understreket Rubio at det er viktig at de to landene samarbeider nært for å deeskalere konflikten.

Han ba Sharif samarbeide med India om å redusere spenningen mellom landene. Samtidig ba Rubio Sharif stanse enhver støtte til det han omtaler som «terrorgrupper».

Konflikten som nå utspiller seg, er den verste mellom landene på over to tiår, og utviklingen har ført til frykt for ytterligere militær eskalering mellom de to atommaktene.

India rettet natt til onsdag luftangrep mot flere mål i Pakistan, og minst 43 mennesker er drept så langt på begge sider i konflikten. Torsdag meldes det om nye angrep mot flere områder i indisk Kashmir.

Angrepet onsdag var svar på at 26 turister ble drept i et angrep i den indiskkontrollerte delen av Kashmir som India mener ble styrt fra Pakistan.