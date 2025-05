Meldinger om nye angrep mot indisk Kashmir

Nye eksplosjoner kunne høres mens sirener ulte over Jammu og andre byer i indisk Kashmir torsdag kveld, ifølge øyenvitner.

Øyenvitner forteller om angrep mot Akhnoor, Samba, Kathua og flere steder i Jammu by, ifølge Reuters, og om strømbrudd en rekke steder.

– Vi kan høre eksplosjoner, det føles som bomber overalt, sier Varinder Jeet Singh i Jammu.

Tidligere på torsdagen ble det hørt flyalarm og lyden av to eksplosjoner, forteller et øyenvitne. Han sier også at strømmen har gått i hele Jammu by. Lokale medier melder om det som kan være droner som flyr over byen.

Pakistans informasjonsminister Attaullah Tarar benektet at Pakistans militære gjennomførte angrep på Jammu torsdag.

Onsdag angrep India det de kalte terroristleirer i Pakistan, og Pakistan svarte med å sende opp jagerfly og skyte med artilleri. Dagen etter beskyldte de hverandre for nye angrep.

Minst 48 mennesker er meldt drept siden konflikten brøt ut, 32 av dem i Pakistan.

Pakistans forsvarsminister Khawaja Muhammed Asif sa tidligere at det var økende sannsynlighet for videre gjengjeldelse. Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar sier at den indiske responsen har vært avmålt, men at enhver opptrapping fra pakistansk side vil få et kraftig svar.

Angrepet onsdag var svar på at 26 turister ble drept i et angrep i den indiskkontrollerte delen av Kashmir som India mener ble styrt fra Pakistan.