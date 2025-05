Guterres advarer om fare for stor eskalering i Port Sudan

Havnebyen har denne uken blitt angrepet daglig med droner. FNs generalsekretær António Guterres advarer om at denne eskaleringen kan føre til mange sivile tap og ytterligere ødeleggelse av kritisk infrastruktur.

Under den pågående borgerkrigen i landet har byen blitt hovedsete for landets regjering og regjeringshæren. Landets eneste fungerende internasjonale flyplass ligger i Port Sudan. Byen er også et knutepunkt for diplomati og distribusjon av humanitær hjelp.

– Generalsekretæren er urolig over at konflikten utvides inn i et område som har fungert som tilfluktssted for et stort antall mennesker fordrevet fra hovedstaden Khartoum og andre områder, står det i en uttalelse fra Guterres' talsmann Stéphane Dujarric.

Guterres sier at alle parter i konflikten må overholde forpliktelsene som er nedfelt i internasjonal humanitærrett, og at angrep ikke skal rettes mot sivile og sivile mål.

FN-sjefen er bekymret over partenes manglende politiske vilje til å sette seg ved forhandlingsbordet, står det i uttalelsen.

Borgerkrigen mellom Sudans regjeringshær under ledelse av kuppgeneralen Abdel Fattah al-Burhan og RSF-militsen, ledet av hans tidligere nestkommanderende Mohamed Hamdan Dagalo, brøt ut i april 2023.