Disse Eurovision-sangene lyttes mest til i verden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Bara bada bastu» med den svenske vinneren KAJ er nemlig strømmet dobbelt så mye som neste låt ut på Spotifys globale liste.

– Det er nesten uvirkelig, men vi er så takknemlige for at folk har funnet vår låt og at den har spredt seg som løpeild, sier Axel Åhman i den finlandssvenske humorgruppen.

Statistikken bygger på lytting fra 1. april til 4. mai. Spotify oppgir ikke selv nøyaktig lyttetall for ulike tidsperioder, men ifølge det svenske nyhetsbyrået TT har «Bara bada bastu» 13,3 millioner lyttinger.

På andreplass følger det italienske bidraget «Volevo essere un duro» med Lucio Corsi som har 6,3 millioner.

Kyle Alessandro og «Lighter» ligger på åttendeplass.

Nederlandske «C'est la vie» med Claude på tredjeplass, er en av KAJs egne favoritter, og anses som en sterk konkurrent.

I den første semifinalen tirsdag 13. mai konkurrerer både Sverige, Norge og Nederland, mens Italia er forhåndskvalifisert og går rett til finalen 17. mai.

Mest spilt globalt

1. «Bara bada bastu» med KAJ (Sverige)

2. «Volevo essere un duro» med Lucio Corsi (Italien)

3. «C'est la vie» med Claude (Nederländerna)

4. «Tutta l'Italia» med Gabry Ponte (San Marino)

5. «Espresso Macchiato» med Tommy Cash (Estland)

6. «Baller» med Abor & Tynna (Tyskland)

7. «Maman» med Louane (Frankrike)

8. «Lighter» med Kyle Alessandro (Norge)

9. «Ich komme» med Erika Vikman (Finland)

10. «Wasted Love» med JJ (Österrike)

Les også: Quiz: Hva kan du om Eurovision?