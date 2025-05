Biden skylder på sexisme og rasisme for Harris’ valgtap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et sjeldent intervju med TV-kanalen ABC torsdag tok Biden på seg det endelige ansvaret for valgtapet, men gjorde det klart at han synes det er overraskende hvilken stor rolle kjønn og rase spilte i valget.

– De fulgte sexisme-ruta, sa Biden om påstanden om at en kvinne ikke kunne lede landet, og heller ikke en etnisk blandet person.

Han avviste spekulasjoner om at hans mentale tilstand er svekket etter den katastrofale TV-debatten med Trump, og sa han trakk seg fordi han ikke ville at Det demokratiske partiet skulle splittes.

Biden har holdt en lav profil siden valgtapet i november i fjor, i tråd med tradisjonen. I intervjuet sier han at han har unnlatt å uttale seg for å la Trump ha sine første 100 dager uten at han blander seg inn.

Men nå nøler han ikke med å kalle Trumps første 100 dager de verste for noen president i amerikansk historie.

Biden ventes ikke å spille noen rolle i partiet framover mens en ny generasjon tar over, men han sa at han er i kontakt med Harris og tilbyr henne råd om hennes framtid.

– Hun står foran et vanskelig valg om hva hun skal gjøre. Jeg håper hun forblir engasjert, sa han.