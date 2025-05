Xi er fremme i Russland

Kinas president Xi Jinpings fire dager lange besøk i den russiske hovedstaden Moskva begynner onsdag, i det som er en viktig diplomatisk milepæl for Russland. Besøket skjer mens de russiske invasjonsstyrkene fortsetter krigføringen i Ukraina.

Det ble også onsdag meldt om en rekke ukrainske droneangrep mot mål i Russland – også i Moskva-regionen. Det forstyrret flytrafikken. Ifølge den russiske turistorganisasjonen ATOR ble over 60.000 reisende rammet av forsinkelser og innstillinger.

Serbias president deltar

I helgen markeres 80-årsjubileet i Moskva for seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig – som markeres som en stor høytid i Russland.

Blant de andre verdenslederne som har ankommet, er Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuelas president Nicolás Maduro og Serbias president Aleksandar Vucic.

Sistnevnte har trosset advarsler fra EU om besøket, der det ikke anses som heldig å delta på markeringen som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Serbia har kandidatstatus i EU og prøver å bevare forholdet til EU og Russland på samme tid.

Viktig besøk for Xi

Xi ventes å undertegne en rekke avtaler for å forsterke Kinas og Russlands strategiske partnerskap og opptre sammen med Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper mer russisk olje og gass enn noe annet land i verden og er en viktig økonomisk redningsline for det tungt sanksjonerte landet.

For Kinas del er det også et viktig diplomatisk besøk under handelskrigen med USA. Xi skrev i russiske medier onsdag at Russland og Kina må «opprettholde etterkrigstidens internasjonale orden».

Den kinesiske presidenten ventes også å være til stede under militærparaden for å markere slutten av andre verdenskrig den 9. mai, der også kinesiske soldater skal delta.